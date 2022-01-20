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    Fenerbahçe EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'ı geriden gelerek yendi

    Fenerbahçe EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'ı geriden gelerek yendi

    Fenerbahçe Basketbol Takımı, EuroLeague'in 22. haftasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 73-67 mağlup etti.
    • AA
    • 20.01.2022 - 23:37
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    Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 9'a çıkarırken, Litvanya temsilcisi 15. mağlubiyetini aldı.

    İLK ÇEYREK

    Karşılaşmaya iyi başlayan Zalgiris Kaunas karşısında Ulanovas, Lukosiunas ve Kalnietis'in basketleriyle ilk 4 dakikayı 9-0 geride geçen Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu ve Guduric ile skoru 9-7'ye getirdi. Konuk takım, son bölümde bulduğu basketlerle ilk çeyreği 13-7 üstün kapadı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Zalgiris Kaunas ı geriden gelerek yendi #1

    İKİNCİ ÇEYREK

    İkinci çeyreğin başında Tarık ile üç sayı üreten sarı-lacivertli takım karşısında farkı 11 sayıya (10-21) kadar çıkaran Zalgiris Kaunas, rakibini molayı zorladı. Seyircisinin desteğine rağmen tempoyu artırmakta zorlanan ve hücumlardan düşük yüzdeli şutlarla dönen ev sahibi ekip, soyunma odasına 30-24 mağlup gitti.

    Fenerbahçe EuroLeague de Zalgiris Kaunas ı geriden gelerek yendi #2

    ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

    Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Litvanya ekibi, Kalnietis ve Lukosiunas'ın üç sayılık atışlarıyla 24. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 26-43. Bu bölümden sonra toparlanan sarı-lacivertli takım, Guduric, Şehmus Hazer ve Tarık'ın basketleriyle farkı 4 sayıya kadar düşürdü (44-48) ancak Lukosiunas'ın basketiyle konuk takım son çeyreğe 51-44 üstün girdi.

    Fenerbahçe EuroLeague de Zalgiris Kaunas ı geriden gelerek yendi #3

    SON ÇEYREK

    Son periyoda daha istekli başlayan ve farkı eriten sarı-lacivertliler, bitime 3 dakika 14 saniye kala maçta ilk kez skor üstünlüğünü yakaladı: 63-62. Son üç dakikada üç sayılık atışlarla skor üstünlüğünün el değiştirdiği maçta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, Booker'ın serbest atışlarıyla rahatladı ve salondan 73-67 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Zalgiris Kaunas ı geriden gelerek yendi #4

    Fenerbahçe Beko: 73 - Zalgiris Kaunas: 67

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan)

    Fenerbahçe EuroLeague de Zalgiris Kaunas ı geriden gelerek yendi #5

    Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Floyd, Booker 6

    Zalgiris Kaunas: Blazevic 10, Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Cavanaugh 2, Ulanovas 16, Lekavicius 5, Nebo 4, Giffey 6

    1. periyot: 7-13

    Devre: 24-30

    3. periyot: 44-51

    Fenerbahçe EuroLeague de Zalgiris Kaunas ı geriden gelerek yendi #6

    Fenerbahçe EuroLeague de Zalgiris Kaunas ı geriden gelerek yendi #7

    Fenerbahçe EuroLeague de Zalgiris Kaunas ı geriden gelerek yendi #8

    Fenerbahçe EuroLeague de Zalgiris Kaunas ı geriden gelerek yendi #9

    Fenerbahçe EuroLeague de Zalgiris Kaunas ı geriden gelerek yendi #10


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