Petrol
92.59
-1.26%
Euro
18.392
-0.78%
Dolar
18.6131
0.18%
Altın
977.39
-0.54%
Borsa
3979
2.58%
Bitcoin
383.182
-0.78%
BTXN Coin
10.36
-2.90%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Fenerbahçe, Karşıyaka'yı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 5. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Karşıyaka'yı 100-88 mağlup etti.
    • 31.10.2022 - 21:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Karşıyaka'yı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 5. haftasındaki son karşılaşmada Fenerbahçe, sahası Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Karşıyaka’yı konuk etti.

    Ev sahibi ekip ikinci yarıdaki performansıyla rakibini 100-88 mağlup etti.

    Fenerbahçe 5'te 5 yaptı

    Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 5. maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

    Fenerbahçe, Karşıyaka yı mağlup etti #1

    6. haftada derbi mücadelesi yaşanacak

    Sarı-lacivertli ekip, ligin 6. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Ligdeki 5. maçında 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Karşıyaka ise sahasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Karşıyaka yı mağlup etti #2

    Fenerbahçe'de Wilbekin maça damga vurdu

    Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 26 sayı – 6 asist ile yıldızlaşırken Johnathan Motley 22 sayı – 10 ribaund, Melih Mahmutoğlu da 17 sayıyla öne çıktı. Nigel Hayes 12 sayıyla mücadele ederken Nick Calathes 7 sayı – 10 asist, Devin Booker da 7 sayı – 7 ribaund ile oynadı.

    Fenerbahçe, Karşıyaka yı mağlup etti #3

    Delgado'nun 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

    Karşıyaka’da ise Angel Delgado 17 sayı – 10 ribaund ile, Kenan Sipahi de 14 sayı – 10 asist ile double-double yaparken Errick McCollum 15, Mindaugas Kuzminskas da 15 sayıyla maçı mücadele etti.

    Fenerbahçe, Karşıyaka yı mağlup etti #4


    Bursa'da minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçi hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Bursa'da minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçi hayatını kaybetti

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir