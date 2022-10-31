Fenerbahçe, Karşıyaka'yı mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 5. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Karşıyaka'yı 100-88 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 5. haftasındaki son karşılaşmada Fenerbahçe, sahası Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Karşıyaka’yı konuk etti.

Ev sahibi ekip ikinci yarıdaki performansıyla rakibini 100-88 mağlup etti.

Fenerbahçe 5'te 5 yaptı

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 5. maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

6. haftada derbi mücadelesi yaşanacak

Sarı-lacivertli ekip, ligin 6. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Ligdeki 5. maçında 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Karşıyaka ise sahasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.

Fenerbahçe'de Wilbekin maça damga vurdu

Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 26 sayı – 6 asist ile yıldızlaşırken Johnathan Motley 22 sayı – 10 ribaund, Melih Mahmutoğlu da 17 sayıyla öne çıktı. Nigel Hayes 12 sayıyla mücadele ederken Nick Calathes 7 sayı – 10 asist, Devin Booker da 7 sayı – 7 ribaund ile oynadı.

Delgado'nun 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

Karşıyaka’da ise Angel Delgado 17 sayı – 10 ribaund ile, Kenan Sipahi de 14 sayı – 10 asist ile double-double yaparken Errick McCollum 15, Mindaugas Kuzminskas da 15 sayıyla maçı mücadele etti.