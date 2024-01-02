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Fenerbahçe konuk ettiği Kızılyıldız'a mağlup oldu

Fenerbahçe konuk ettiği Kızılyıldız'a mağlup oldu Fenerbahçe, EuroLeague'in 18. haftasında konuk ettiği Kızılyıldız'a 85-76 yenilerek Sarunas Jasikevicius dönemindeki ilk mağlubiyetini aldı.