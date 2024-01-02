Fenerbahçe konuk ettiği Kızılyıldız'a mağlup oldu

EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 85-76'lık skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 21 sayı, 9 ribaund, 1 asist; Scottie Wilbekin 14 sayı, 1 ribaund, 4 asist; Johnathan Motley 11 sayı, 6 ribaund, 3 asist ile oynadı.
Kızılyıldız'da Joel Bolomboy 24 sayı, 6 ribaund, 1 top çalma; Rokas Giedraitis 19 sayı, 7 ribaund, 1 top çalma,; Adam Hanga 12 sayı, 4 ribaund; Milos Teodosic 6 sayı, 8 asist ile mücadele etti.
Sıradaki rakip Maccabi
Sarunas Jasikevicius dönemindeki ilk mağlubiyetini alan ve bu sonuçla 18. maçında 8. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.
18. maçında 7. galibiyetini alan Kızılyıldız ise ezeli rakibi Partizan'ı ağırlayacak.
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