Fenerbahçe, Luka Samanic ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bu sezonun yeni transferlerinden Luka Samanic'le vedalaştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada Hırvat oyuncunun kişisel nedenlerden ötürü ülkesinde kalması nedeniyle ayrılığın gerçekleştiği aktarıldı.

24 yaşındaki forvetin hakları bu sezon Fenerbahçe'de olacak.

"YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır. Luka Samanic’e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz.