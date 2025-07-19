Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini bir yıllığına uzattı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndan iç transferde bir hamle geldi.

Fenerbahçe, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ismi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

2 AVRUPA LİGİ VE 7 TÜRKİYE LİGİ ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Fenerbahçe'de 2013-14 sezonundan bu yana forma giyen 35 yaşındaki basketbolcunun, bu süre zarfında 2 Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadığı belirtildi.