Beşiktaş, TOFAŞ karşısında hata yapmadı

- Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ'ı 73-72 mağlup etti.
- Bu galibiyetle Beşiktaş, ligde 12'de 12 yaparak liderliğini sürdürdü.
- TOFAŞ ise 6. yenilgisini aldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 73-72'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
Bu sonuçla lider Beşiktaş, ligde 12'de 12 yaptı. TOFAŞ ise 6. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Beşiktaş Akatlar
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
Beşiktaş: Berk İbrahim Uğurlu 8, Mathews 16, Anthony Brown 13, Morgan 4, Zizic 5, Kamagate 6, Yiğit Arslan 7, Lemar 5, Canberk Kuş, Vitto Brown 9
TOFAŞ: Alex Perez 13, Besson 12, Thomasson 3, Yiğitcan Saybir 8, Blazevic 18, Özgür Cengiz, Whaley, Tolga Geçim 3, Lewis, Furkan Korkmaz 15
1. Periyot: 19-13
Devre: 33-35
3. Periyot: 54-50