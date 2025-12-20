Abone ol: Google News

Beşiktaş, TOFAŞ karşısında hata yapmadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, sahasında TOFAŞ'ı 73-72 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 17:54
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 73-72'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Bu sonuçla lider Beşiktaş, ligde 12'de 12 yaptı. TOFAŞ ise 6. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş: Berk İbrahim Uğurlu 8, Mathews 16, Anthony Brown 13, Morgan 4, Zizic 5, Kamagate 6, Yiğit Arslan 7, Lemar 5, Canberk Kuş, Vitto Brown 9

TOFAŞ: Alex Perez 13, Besson 12, Thomasson 3, Yiğitcan Saybir 8, Blazevic 18, Özgür Cengiz, Whaley, Tolga Geçim 3, Lewis, Furkan Korkmaz 15

1. Periyot: 19-13

Devre: 33-35

3. Periyot: 54-50

