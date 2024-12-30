Fenerbahçe, Merkezefendi karşısında rahat kazandı

Haber Merkezi

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 91-72'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 11. galibiyetini alırken Merkezefendi ise ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

FENERBAHÇE: 91 - MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: 72

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç

Fenerbahçe: Mays 11, Colson 7, Hall 6, Melli 3, Sertaç Şanlı 10, James Metecan Birsen 8, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberoviç 20, Guduric 10, Birch 4, Mert Emre Ekşioğlu, Ömer Ege Ziyaettin 2

Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 6, Lomazs 11, McLemore 19, Bleijenbergh 11, Vanwijn, Cook 25, Berke Aygündüz, Said Emre Yosmaoğlu

1. Periyot: 23-19

Devre: 48-37

3. Periyot: 65-58

Beş faulle çıkan: 39.41 Birch (Fenerbahçe)