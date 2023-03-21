Fenerbahçe, Milano'ya mağlup oldu Fenerbahçe, Euroleague'in 24. hafta erteleme maçında Olimpia Milano'ya sahasında ağırladı. Sarı-lacivertliler müsabakadan 75-82 mağlup ayrıldı.

Euroleague'in 24. hafta erteleme maçı Fenerbahçe ile Olimpia Milano karşılaşmasına sahne oldu.

Sahasında oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 75-82 kaybetti.

Fenerbahçe'nin 12. mağlubiyeti

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 29 maçta 12'nci mağlubiyetini alırken Olimpia Milano galibiyet sayısını 13'e yükseltti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Tarık Biberovic, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. Milano'nun ilk 5'i ise Shabazz Napier, Timothe Luwawu-Cabarrot, Stefano Tonut, Nicolo Melli ve Johannes Voigtmann'dan oluştu.

İlk periyot

Karşılaşmaya hücumda tutuk başlayan Fenerbahçe, mücadelenin ilk 4 dakikasını 7-4 geride kapattı. Periyodun ilerleyen bölümünde hücumda Motley'nin devreye girmesiyle üst üste sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, rakibini savunmada durdurmayı başaramayınca son iki dakikaya 5 sayı farkla geride girdi: 16-21. Kalan bölümde farkı koruyan Milano, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.

İkinci periyot

İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu boş atışları değerlendiremeyen Fenerbahçe, son 4 dakikaya 8 sayı farkla geride girdi: 24-32. Bu dakikanın ardından Marko Guduric'in hücumda devreye girmesiyle farkı indirmeye başladı. Periyodun bitimine 1 saniye kala Devin Booker'ın basketiyle Fenerbahçe farkı 2'ye düşürdü ve ilk yarıyı deplasman ekibi 37-35 önde tamamladı.

Üçüncü periyot

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Milano, Napier ve Luwawu-Cabarrot ile hücumda etkili olunca periyodun bitimine 5.27 kala maçta ilk defa farkı çift hanelere çıkardı: 42-52. Farkı periyodun sonuna kadar korumayı başaran deplasman ekibi son periyoda 9 sayı farkla 61-52 önde girdi.

Son periyot

Son periyoda iki takım da hücumda etkisiz başlayınca ilk iki dakika sayısız geçildi. Napier'ın üst üste bulduğu sayıların ardından Motley ve Edwards ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, bitime 5.52 kala farkı 7'ye indirerek rakibine molayı aldırdı: 59-66. Hücumda Napier'ı durduramayan sarı-lacivertliler, Motley'nin basket faulünün ardından Edwards ile üçlük isabeti bularak bitime 1.22 kala farkı 4'e indirdi: 72-76. Kalan bölümde Baron ile sayılar bulan Milano, parkeden 82-75 galip ayrıldı.