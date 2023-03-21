Fenerbahçe, Milano'ya mağlup oldu

Euroleague'in 24. hafta erteleme maçı Fenerbahçe ile Olimpia Milano karşılaşmasına sahne oldu.

Sahasında oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 75-82 kaybetti.

Fenerbahçe'nin 12. mağlubiyeti

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 29 maçta 12'nci mağlubiyetini alırken Olimpia Milano galibiyet sayısını 13'e yükseltti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Tarık Biberovic, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. Milano'nun ilk 5'i ise Shabazz Napier, Timothe Luwawu-Cabarrot, Stefano Tonut, Nicolo Melli ve Johannes Voigtmann'dan oluştu.

Fenerbahçe, Milano'ya mağlup oldu

İlk periyot

Karşılaşmaya hücumda tutuk başlayan Fenerbahçe, mücadelenin ilk 4 dakikasını 7-4 geride kapattı. Periyodun ilerleyen bölümünde hücumda Motley'nin devreye girmesiyle üst üste sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, rakibini savunmada durdurmayı başaramayınca son iki dakikaya 5 sayı farkla geride girdi: 16-21. Kalan bölümde farkı koruyan Milano, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.

Fenerbahçe, Milano'ya mağlup oldu

İkinci periyot

İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu boş atışları değerlendiremeyen Fenerbahçe, son 4 dakikaya 8 sayı farkla geride girdi: 24-32. Bu dakikanın ardından Marko Guduric'in hücumda devreye girmesiyle farkı indirmeye başladı. Periyodun bitimine 1 saniye kala Devin Booker'ın basketiyle Fenerbahçe farkı 2'ye düşürdü ve ilk yarıyı deplasman ekibi 37-35 önde tamamladı.

Fenerbahçe, Milano'ya mağlup oldu

Üçüncü periyot

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Milano, Napier ve Luwawu-Cabarrot ile hücumda etkili olunca periyodun bitimine 5.27 kala maçta ilk defa farkı çift hanelere çıkardı: 42-52. Farkı periyodun sonuna kadar korumayı başaran deplasman ekibi son periyoda 9 sayı farkla 61-52 önde girdi.

Fenerbahçe, Milano'ya mağlup oldu

Son periyot

Son periyoda iki takım da hücumda etkisiz başlayınca ilk iki dakika sayısız geçildi. Napier'ın üst üste bulduğu sayıların ardından Motley ve Edwards ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, bitime 5.52 kala farkı 7'ye indirerek rakibine molayı aldırdı: 59-66. Hücumda Napier'ı durduramayan sarı-lacivertliler, Motley'nin basket faulünün ardından Edwards ile üçlük isabeti bularak bitime 1.22 kala farkı 4'e indirdi: 72-76. Kalan bölümde Baron ile sayılar bulan Milano, parkeden 82-75 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Milano'ya mağlup oldu