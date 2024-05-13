Fenerbahçe normal sezonu galip bitirdi

AA
Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe ile Büyükçekmece Basketbol, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.
Fenerbahçe ikinci sırada tamamladı
Karşılaşmayı Fenerbahçe 92-90 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, normal sezonu 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı. Büyükçekmece ise 17. yenilgisini aldı ve sezonu play-off potasının dışına bitirdi.
Fenerbahçe play-off mücadelelerinde Aliağa Petkim ile karşılaşacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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