Fenerbahçe normal sezonu galip bitirdi
AA

Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe ile Büyükçekmece Basketbol, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

Fenerbahçe ikinci sırada tamamladı

Karşılaşmayı Fenerbahçe 92-90 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, normal sezonu 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı. Büyükçekmece ise 17. yenilgisini aldı ve sezonu play-off potasının dışına bitirdi.

Fenerbahçe play-off mücadelelerinde Aliağa Petkim ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)