Fenerbahçe, Olimpia Milano'ya yenildi

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Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de 31. hafta maçları oynandı.
İtalyan ekibi Olimpia Milano ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mediolanum Forum'da oynanan müsabakada kazanan 77-76'lık skorla ev sahibi Milano oldu.
Fenerbahçe, 12. yenilgisini aldı
Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 31. maçında 12. kez sahadan mağlup ayrıldı. Temsilcimiz, gelecek hafta sahasında ALBA Berlin’i ağırlayacak.
Ligdeki 31. maçında 14. galibiyetini alan Olimpia Milano ise Zalgiris deplasmanına konuk olacak.
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