Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek Final Four şansını son maça taşıdı
ensonhaber.com

Fenerbahçe, Turkish Airlines play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Yunanistan'ın takımını ağırladı.

Müsabaka temsilcimizin 73-69 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi.

Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek Final Four şansını son maça taşıdı

Final Four son maça kaldı

Bu sonuçla sarı-lacivertliler seride durumu 2-2 eşitliğe getirdi.

3 galibiyete ulaşanın Final Four'a kalacağı eşleşmenin kazananını son maç belirleyecek.

9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip Final Four'da yer alacak.

Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek Final Four şansını son maça taşıdı

Fenerbahçe Beko: 73 - Olympiakos: 69

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

Beko: Calathes 5, Pierre 17, Dorsey 16, Hayes-Davis 12, Jekiri 2, Motley 9, Metecan Birsen, Guduric 4, Edwards 8

Olympiakos: Walkup 8, Canaan 12, Vezenkov 2, Papanikolaou 4, Fall 12, Larentzakis, Sloukas 3, Black 3, McKissic 20, Bolomboy 3, Peters 2

1. Periyot: 18-17

Devre: 32-33

3. Periyot: 48-49

Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek Final Four şansını son maça taşıdı