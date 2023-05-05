Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek Final Four şansını son maça taşıdı

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırladı.
Müsabaka temsilcimizin 73-69 üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi.
Final Four son maça kaldı
Bu sonuçla sarı-lacivertliler seride durumu 2-2 eşitliğe getirdi.
3 galibiyete ulaşanın Final Four'a kalacağı eşleşmenin kazananını son maç belirleyecek.
9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip Final Four'da yer alacak.
Fenerbahçe Beko: 73 - Olympiakos: 69
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Pierre 17, Dorsey 16, Hayes-Davis 12, Jekiri 2, Motley 9, Metecan Birsen, Guduric 4, Edwards 8
Olympiakos: Walkup 8, Canaan 12, Vezenkov 2, Papanikolaou 4, Fall 12, Larentzakis, Sloukas 3, Black 3, McKissic 20, Bolomboy 3, Peters 2
1. Periyot: 18-17
Devre: 32-33
3. Periyot: 48-49