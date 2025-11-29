Fenerbahçe Opet, derbide Beşiktaş BOA’yı farklı mağlup etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir maçı eksik olmasına rağmen ligde 7’de 7 yapan sarı-lacivertliler, zirve yürüyüşüne devam ediyor. Beşiktaş ise bu sezonki 5. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Opet, McCowan’ın önderliğinde yakaladığı 11-0’lık seriyle üstünlüğü erken ele geçirdi. Boyalı alanda rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-16 önde tamamladı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ ÇEYREK ATILIM YAPTI AMA YETMEDİ

İkinci çeyrekte karşılıklı sayıların ardından Beşiktaş BOA, üst üste bulduğu basketlerle farkı kapatmayı başardı ve 18. dakikada skoru 46-40’a getirdi. Ancak devrenin son anlarında Allemand’ın kaydettiği üçlük, Fenerbahçe’nin soyunma odasına 51-40 üstün gitmesini sağladı.

Üçüncü çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden etkili başlayan Fenerbahçe Opet, farkı hızla açarak 25. dakikada skoru 70-45’e taşıdı. Kontrolü tamamen elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 83-53’lük rahat bir avantajla girdi.

FARKLI GALİBİYET

Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, parkeden 107-78’lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Opet’te McCowan 20 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, McBride ve Alperi Onar da 16’şar sayıyla galibiyete önemli katkı sundu. Beşiktaş BOA’da ise Fasoula’nın 20, Gülşah Bıçakçı’nın 16 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.