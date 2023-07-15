Fenerbahçe, Panathinaikos'tan Georgios Papagiannis’i renklerine bağladı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis’i kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Yunanistan temsilcisi Panathinaikos forması giyen 26 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis’i kadrosuna dahil ettiğini bildirdi.

Kariyerinde 153 EuroLeague maçına çıktı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, oyuncunun 3 Yunanistan Ligi ve 4 Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşadığı hatırlatılırken, EuroLeague kariyerinde 153 maça çıktığı ifade edildi.

26 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Yunan ekibiyle EuroLeague’de 33 mücadelede forma giyerken maç başına ortalama 24 dakika süre aldı.

Yunan pivot, söz konusu maçlarda 8.5 sayı, 5.7 ribaund, 0.7 asist ve 1.2 blok ortalaması yakaladı. Ayrıca ligde oynadığı 30 karşılaşmada ise ortalama 22 dakika süre alırken, 9.5 sayı, 6.0 ribaund, 1.4 asist ve 1.3 blok ortalamasıyla oynadı.