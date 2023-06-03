Fenerbahçe, play-off serisinin ilk maçında Anadolu Efes'i farklı geçti

Türkiye Basketbol Süper Lig yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçta ezeli rakibi Anadolu Efes'i 108-66'lık farklı bir skorla mağlup ederek seriye 1-0 önde başladı.
Fenerbahçe farkı ilk yarıdan açtı
Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 5. dakikayı 13-10 önde geçti. Son 4 dakika 14 saniyeye 17-12 geride giren sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 51-37 önde girdi.
Sarı-lacivertliler, 42 sayı farkla kazandı
Müsabakanın ikinci yarısında da etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 77-54 önde kapattı. Son periyotta farkı iyice açan sarı-lacivertliler, parkeden 108-66 üstün ayrıldı.
Süre alan 10 oyuncusunun da skor ürettiği Fenerbahçe'de 7 isim çift hanelere ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Motley 18, Hayes 15 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.
Anadolu Efes'te ise Bryant 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 5 Haziran Pazartesi günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.