Fenerbahçe, play-off serisinin ilk maçında Anadolu Efes'i farklı geçti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off serisi yarı final ilk maçında Fenerbahçe sahasında Anadolu Efes'i 108-66 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Lig yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçta ezeli rakibi Anadolu Efes'i 108-66'lık farklı bir skorla mağlup ederek seriye 1-0 önde başladı.

Fenerbahçe farkı ilk yarıdan açtı

Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 5. dakikayı 13-10 önde geçti. Son 4 dakika 14 saniyeye 17-12 geride giren sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 51-37 önde girdi.

Sarı-lacivertliler, 42 sayı farkla kazandı

Müsabakanın ikinci yarısında da etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 77-54 önde kapattı. Son periyotta farkı iyice açan sarı-lacivertliler, parkeden 108-66 üstün ayrıldı.

Süre alan 10 oyuncusunun da skor ürettiği Fenerbahçe'de 7 isim çift hanelere ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Motley 18, Hayes 15 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Anadolu Efes'te ise Bryant 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 5 Haziran Pazartesi günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.