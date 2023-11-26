Fenerbahçe, sahasında Aliağa Petkimspor'u yendi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aliağa Petkimspor'u 96-85 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde evinde Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 96-85'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 8. galibiyetini aldı. Aliağa Petkimspor ise 4. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe, ilk yarıda farkı açtı

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk bölümünde Fenerbahçe, Sertaç Şanlı ile pota altını etkili kullandı, Aliağa Petkimspor ise Thomas ile skor üretti. Dış atışlardan bulduğu 4 basketle konuk takıma üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte takımlar 3 sayı çizgisinin gerisinden 3'er kez isabet buldu. Bu periyotta özellikle Motley'in pota altından kazandırdığı basketlerle farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

Sarı-lacivertliler, 11 sayı farkla kazandı

Üçüncü periyotta Sertaç Şanlı'nın kaydettiği 10 sayıyla etkili olan sarı-lacivertli takım, son bölüme 78-57 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe karşısında toparlanan Aliağa Petkimspor, son bölümde farkı 11 sayıya kadar indirdi. Sarı-lacivertliler, sahadan 96-85 galip ayrıldı.