Fenerbahçe sahasında Panathinaikos'a yenildi

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Fenerbahçe, EuroLeague'in 5. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaştı.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertli takım 81-76 kaybetti.

Jasikevicius'un takımı EuroLeague'de 2. yenilgisini aldı. Ergin Atamanlı Panathinaikos ise 2 maç sonra kazandı.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Fenerbahçe - Panathinaikos mücadelesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka öncesinde kulüp tarafından bütün koltuklara Türk Bayrağı konuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, koltuklara bırakılan bayrakları sallayarak Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı.

Salona getirilen bandonun çaldığı '10. Yıl Marşı'na da tribünler bayraklarla eşlik etti.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketine yapılan terör saldırısı nedeniyle karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünlerdeki taraftarlar saygı duruşunun ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." diyerek terörü lanetledi.

ERGİN ATAMAN'A TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Ataman, Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Panathinaikos ile çıktığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı tribünlere eliyle 3-1 işareti yapmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Ataman sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak Fenerbahçe camiasından özür dilese de sarı-lacivertli yönetim, Ataman'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında bulunduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeme kararı aldığını duyurdu.

SKYLAR MAYS İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Skylar Mays, Panathinaikos karşısında ilk maçına çıktı.

Scottie Wilbekin'in yaşadığı sakatlık sonrasında sarı-lacivertli ekibe transfer olan ABD'li oyuncu, taraftar karşısında salonda ilk kez forma giydi.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'E PLAKET!

Fenerbahçe'de 2013-16 yılları arasında forma giyip ardından ABD'ye giden Ömer Faruk Yurtseven, 8 yıl aradan sonra Panathinaikos formasıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda boy gösterdi.

Karşılaşma öncesinde salonda ismi anons edilen Ömer Faruk Yurtseven, tribünler tarafından alkışlanırken sarı-lacivertli takımın menajeri Cenk Renda, Yurtseven'e kendisi için özel hazırlanan plaketi verdi.