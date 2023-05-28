Fenerbahçe, TOFAŞ serisinde öne geçti

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında TOFAŞ'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ilk bölümünde Motley ile pota altından etkili oldu. Wilbekin ile dış atışlardan üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-7. Çabuk toparlanan TOFAŞ, 8. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 19-18. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe, ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-35 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Manek ve Toure ikilisiyle skor üreten TOFAŞ'a boyalı alan ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle yanıt veren Fenerbahçe son bölüme 67-55 önde girdi.
Dördüncü çeyrekte dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı açan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.
İkinci maç Bursa'da
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım seride 1-0 öne geçerken iki galibiyete ulaşan takımın play-off yarı finaline yükseleceği serinin ikinci müsabakası 31 Mayıs Çarşamba günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da oynanacak.
Fenerbahçe Beko: 93 - TOFAŞ: 78
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Berk Kurtulmuş
Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Wilbekin 11, Pierre 2, Hayes-Davis 9, Motley 17, Şehmus Hazer 17, Samet Geyik 10, Melih Mahmutoğlu 6, Tarık Biberovic 8, Guduric 3, İsmet Akpınar 3
TOFAŞ: Ennis 8, Doyle 6, Berke Büyüktuncel 6, Manek 13, Toure 23, Berk İbrahim Uğurlu 9, Ege Demir 2, Gray Jr. 11, Emre Tanışan
1. Periyot: 28-20
Devre: 47-35
3. Periyot: 67-55