Fenerbahçe, TOFAŞ'ı farklı yendi Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 109-77 mağlup etti.

ensonhaber.com

Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği TOFAŞ'ı 109-77 yendi.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 12. kez mağlup oldu.

İlk çeyrek

Yam Madar ve Sertaç Şanlı’nın 5-0’lık serisiyle maça hızlı başlayan Fenerbahçe'ye karşı konuk ekip Tofaş’ın ilk isabeti Tolga Geçim’den geldi.(5-2) Melih Mahmutoğlu ve Nigel’ın da skor yüküne katkı verdikleri bölümde fark da çift hanelere geldi.(17-7) Sestine ve Georgios Papagiannis’in de devreye girdikleri çeyrek sonunda Fenerbahçe, 30-13’le rakibine üstünlük kurdu.

İkinci çeyrek

İkinci çeyrekte ilk isabeti Winston’la bulan Bursa temsilcisine ilk çeyrekte olduğu gibi bir kez daha Papagiannis ve Sestina’yla cevap veren Fenerbahçe, kenardan gelen Şehmus Hazer’in de dış isabetiyle 37-18’i buldu. İlk 5 dakika sonunda farkın 22 sayıya(44-22) kadar çıktığı çeyreğin devamında üç sayı çizgisinin gerisini Melih Mahmutoğlu ile boyalı alanı da Sertaç Şanlı ve Yam Madar’la iyi kullanan Fenerbahçe, soyunma odasına 62-28 önde girdi.

Son çeyrek

Caleb Homesley ve Nigel Hayes-Davis’in karşılıklı isabetiyle başlayan üçüncü çeyrekte de üretken oyununu sürdüren Fenerbahçe, Sertaç Şanlı ve Yam Madar’ın skorer oyunuyla karar çeyreğine 87-51 önde girdi. Genç oyuncu Ömer Ege Ziyaettin’in ilk sayılarını bulduğu dördüncü çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, parkeden 109-77 galip ayrıldı.

Ömer Ege tarihe geçti

İlk kez Fenerbahçe formasıyla Tofaş karşısında parkeye çıkan 2008 doğumlu genç oyuncu Ömer Ege Ziyaettin, Basketbol Süper Lig tarihinin en genç oyuncularından biri unvanını aldı.

Periyotlar

1. Periyot: 30-13

Devre: 62-28

3. Periyot: 87-51

5 faulle oyundan çıkan: Dk. 27.36 Winston (TOFAŞ)