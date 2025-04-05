Fenerbahçe, Türk Telekom karşısında sürprize izin vermedi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-85'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: Hayes-Davis 27, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 10, Colson 3, Birch 2, Metecan Birsen 5, Baldwin 10, Melli 8, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberovic 7
Türk Telekom: İsmet Akpınar 10, Alexander 20, Brown 14, Rodas 6, Bess, Berkan Durmaz 3, Emre Melih Tunca 18, Bruhnke, Hanlan 3, Smith 11
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