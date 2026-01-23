Fenerbahçe, Umana Reyer deplasmanında kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 4. maçında İtalyan ekibi Umana Reyer ile karşı karşıya geldi.

Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk periyodunu 27-18 önde geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 51-30 üstün kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 59-49 önde tamamlarken maçı da 71-61 kazandı.

FENERBAHÇE GARANTİLEDİ

Fenerbahçe'de Gabby Williams ile Iliana Rupert'in 18'er sayısı galibiyete katkı sağlarken, ev sahibinde ise Ivana Dojkic, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Organizasyonda 9. galibiyetini alan Fenerbahçe, ikinci tur maçlarının bitmesine 2 hafta kala Altılı Final'i garantiledi. İtalyan ekibi ise bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı.