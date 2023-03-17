Fenerbahçe, Valencia deplasmanında kayıp Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'e 82-80 yenildi.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Valencia Basket deplasmanına çıktı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde tamamlayan Valencia soyunma odasına 43-42 üstün girdi.

İki takımın aynı sayıyı ürettiği üçüncü çeyreği 61-60 önde geçen İspanya ekibi karşılaşmadan 82-80 galip ayrıldı.

Guduric'in çabaları yetmedi

Ev sahibinde 18 sayı kaydeden Bojan Dubljevic ile 15 sayı üreten Jared Harper galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertlilerde ise Marko Guduric'in 23 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Valencia organizasyonda 14. galibiyetini alırken Fenerbahçe Beko ise 11. yenilgisini yaşadı.