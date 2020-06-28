Fenerbahçe'de Datome de ayrılıyor

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'in ayrılık kararının ardından takımın yıldız isimlerinden Luigi Datome'nin de İtalyan ekibi Olimpia Milano ile anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Obradovic'in vedasının ardından ayrılıklar gelmeye başlıyor...

İtalyan basınının haberine göre; Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luigi Datome, Olimpia Milano ile anlaştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Datome ile Olimpia Milan, 3 yıllık sözleşme imzaladı ve İtalyan basketbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Datome'nin Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. İtalyan gazetesi, resmi açıklamanın kısa bir süre içinde gelebileceğini kaydetti.

5 YILDIR FENERBAHÇE'DEYDİ

2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Datome, 2017'de Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.