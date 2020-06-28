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Fenerbahçe'de Datome de ayrılıyor
Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'in ayrılık kararının ardından takımın yıldız isimlerinden Luigi Datome'nin de İtalyan ekibi Olimpia Milano ile anlaştığı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 15:37
Fenerbahçe'de Obradovic'in vedasının ardından ayrılıklar gelmeye başlıyor...
İtalyan basınının haberine göre; Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luigi Datome, Olimpia Milano ile anlaştı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Datome ile Olimpia Milan, 3 yıllık sözleşme imzaladı ve İtalyan basketbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Datome'nin Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. İtalyan gazetesi, resmi açıklamanın kısa bir süre içinde gelebileceğini kaydetti.
5 YILDIR FENERBAHÇE'DEYDİ
2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Datome, 2017'de Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.