Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre sakatlandı

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Fenerbahçe, Olympiakos ile oynanan EuroLeague karşılaşmasında sakatlanan Dyshawn Pierre'in sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
4-6 hafta parkelerden uzak kalacak
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 2 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Olympiacos maçında sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.
Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Başarılı oyuncunun, 4 ila 6 hafta arasında parkelerden uzak kalması bekleniyor.
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