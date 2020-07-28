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    Fenerbahçe'de Malcolm Thomas ile yollar ayrıldı

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Malcolm Thomas'ın takıma veda ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 12:10
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 12:10
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    Fenerbahçe'de Malcolm Thomas ile yollar ayrıldı

    Fenerbahçe'de Obradovic'le başlayan ayrılık furyasına bir isim daha eklendi.

    Alman ekibi Bayern Münih, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Malcolm Thomas'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Fenerbahçe'de Malcolm Thomas ile yollar ayrıldı #1

    Thomas daha önce Kariyerinde San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Utah Jazz ve Philadelphia 76ers gibi NBA takımlarında oynamıştı.

    FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU

    Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler." mesajı paylaşıldı.

    Fenerbahçe'de Malcolm Thomas ile yollar ayrıldı #2

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