Fenerbahçe'de Malcolm Thomas ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Malcolm Thomas'ın takıma veda ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Obradovic'le başlayan ayrılık furyasına bir isim daha eklendi.

Alman ekibi Bayern Münih, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Malcolm Thomas'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Thomas daha önce Kariyerinde San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Utah Jazz ve Philadelphia 76ers gibi NBA takımlarında oynamıştı.

FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler." mesajı paylaşıldı.