Fenerbahçe'den Melikgazi Kayseri Basketbol'a 24 sayılık fark

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 98-74'lük skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Alınan bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçti.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: Williams 19, Alperi Onar 8, Meesseman 14, Sabally 17, McBride 21, Sevgi Uzun 10, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 6
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 19, Meltem Avcı 9, Powers 16, Fall 15, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Şuğranur Hatice Sönmez 8
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış