Fenerbahçe'den sert açıklama! Yam Madar'ın görme kaybı var

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta karşılaşmasında derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynana ve kıran kırana geçen derbiyi ev sahibi siyah-beyazlılar 68-64'lük skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Beşiktaş 7. galibiyetini alırken Fenerbahçe ise 2. yenilgisini yaşadı.
Müsabakaya ise tribünlerde çıkan olaylar damgasını vururken, Fenerbahçe cephesi maçın ardından çarpıcı bir açıklama yayınladı.
Madar'da görme kaybı tespit edildi
Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz.
Fenerbahçe, mücadelede yabancı madde isabet eden İsrailli basketbolcu Yam Madar'da kısmi görme kaybı tespit edildiğini açıkladı. Madar'ın durumunun ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması
Bilindiği üzere Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko'nun 2 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, ev sahibi takım tribünlerinden atılan çok sayıda cisimden bir tanesi sporcumuz Yam Madar'ın kafasına isabet etmiştir.
Bu bölümde soyunma odasına gitmek durumunda kalan oyuncumuz, sağlık ekibimizin müdahalesi ve kendisinin bu yöndeki yoğun isteği sonrasında karşılaşmanın ikinci yarısına devam etmiştir.
Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur.
Yam Madar'ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir.
Oyuncumuz Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Bir basketbol maçında yaşanan tüm bu olaylardan hareketle;
Maçın her anında edilen küfürler bir yana tribünlerden atılan sayısız cisimle de sahadaki tüm bireylerin sağlığını tehdit eden bir ortam oluşmuştur.
Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz.
Asıl ve birincil sorumluluğu, spor alanlarında bu yaşananların hiçbir şekilde olmamasını, oluşması halinde ise ivedilikle son bulmasını sağlamak olan, başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere tüm kişi ve kurumlardan;
Bu ortama sebebiyet veren şahıs ve şahısların tespit edilip gereken cezaların verilmesini,
Benzer utanç verici olayların tekrar etmemesi için en sert tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz.
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