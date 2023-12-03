Fenerbahçe'den sert açıklama! Yam Madar'ın görme kaybı var

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Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta karşılaşmasında derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynana ve kıran kırana geçen derbiyi ev sahibi siyah-beyazlılar 68-64'lük skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Beşiktaş 7. galibiyetini alırken Fenerbahçe ise 2. yenilgisini yaşadı.

Müsabakaya ise tribünlerde çıkan olaylar damgasını vururken, Fenerbahçe cephesi maçın ardından çarpıcı bir açıklama yayınladı.

Madar'da görme kaybı tespit edildi

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe, mücadelede yabancı madde isabet eden İsrailli basketbolcu Yam Madar'da kısmi görme kaybı tespit edildiğini açıkladı. Madar'ın durumunun ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması

Bir basketbol maçında yaşanan tüm bu olaylardan hareketle;



Maçın her anında edilen küfürler bir yana tribünlerden atılan sayısız cisimle de sahadaki tüm bireylerin sağlığını tehdit eden bir ortam oluşmuştur.



Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz.



Asıl ve birincil sorumluluğu, spor alanlarında bu yaşananların hiçbir şekilde olmamasını, oluşması halinde ise ivedilikle son bulmasını sağlamak olan, başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere tüm kişi ve kurumlardan;



Bu ortama sebebiyet veren şahıs ve şahısların tespit edilip gereken cezaların verilmesini,



Benzer utanç verici olayların tekrar etmemesi için en sert tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz.