Fenerbahçe'den Valencia Basket'e 36 sayı fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar EuroLeague ikinci tur F Grubu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile İspanya takımı Valencia Basket karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-56'lık skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 5, Williams 14, Meesseman 6, Allemand 13, Charles 13, Atkins 10, Olcay Çakır 7, Alperi Onar 2, Milic 4, Tilbe Şenyürek 3, Sabally 11, Badiane 4
Valencia Basket: Fingall 12, Casas, Turner 6, Iagupova 8, Alexander 8, Mavunga 16, Fiebich 6, Torrens, Vitola, Florez
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