Fenerbahçeli Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağı kırıldı Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Akatlar Arena'da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan 90-72'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe olmuştu. Bu mücadelede sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.

Tedavisine başlandı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak mücadeleye devam edemeyen Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında deplase olmamış kırık tespit edildiği ve tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

"En kısa sürede parkeye dönmesini diliyoruz"

Açıklamada, şöyle denildi: