Fenerbahçe'nin yeni koçu Sarunas Jasikevicius oldu Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı başantrenör Sarunas Jasikevicius 15.30'da İstanbul'a geldi.

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Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe, daha önce sarı-lacivertli kulüpte basketbol oynayan Sarunas Jasikevicius ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Litvan hoca 15.30'da İstanbul'a iniş yaptı.

Monaco maçında takımın başında olabilir

Öte yandan Sarunas Jasikevicius'un cuma günkü AS Monaco ile oynanacak EuroLeague maçında çıkma ihtimali var.

Geçen sezon Barcelona'yı çalıştıran 47 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, İspanyol ekibinden sonra bir takıma imza atmadı.

Fenerbahçe'de oynamıştı

Sayısız bireysel başarı elde ettiği oyunculuk kariyerinde 4 kez de EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Sarunas Jasikevicius, 2010-11 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe forması da giymişti.

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertlilerin formasını giyen Jasikevicius, 2014'te basketbolu bırakır bırakmaz asistan koç olarak Zalgiris Kaunas'ın teknik ekibine dahil oldu.

2016'da başantrenör olarak göreve getirildiği Zalgiris ile önemli başarılara imza atan Sarunas Jasikevicius, 2020'de bir başka eski takımı Barcelona'nın başına geçti.

İspanya Liga Endesa'da yaşadığı 2 şampiyonluğa rağmen EuroLeague'de istenen başarının gelmemiş olması sonucunda kendisiyle yollar ayrılan Jasikevicius, yeni sezonda herhangi bir takımın başında yer almıyordu.