FIBA Dünya Kupası'nda 2 Türk hakem görev alacak

AA
2019 yılında Çin'in ev sahipliğinde yapılan FIBA Dünya Kupası 4 yıl aranın ardından yeniden yapılacak.
Bu organizasyonda A Milli Basketbol Takımımız yer alamasada ülkemizi 2 hakem temsil edecek.
2 Türk hakem görev alacak
Türk basketbol hakemleri Yener Yılmaz ile Kerem Baki, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev alacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde Japonya, Endonezya ve Filipinler'de düzenlenecek organizasyonda Yener Yılmaz ile Kerem Baki'nin görevlendirildiği duyuruldu.