FIBA Genel Sekreteri, NBA'in Avrupa'da lig kurmayı düşündüğünü açıkladı

AA & Ensonhaber

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Ulusal Basketbol Birliğinin (NBA) Avrupa'da lig kurmayı düşündüğünü ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Çevrimiçi basın toplantısında uluslararası medya mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan FIBA Genel Sekreteri Zagklis, NBA tarafından net bir ilginin olduğunu aktardı.

"GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

Basketbolun büyümesini istediklerini belirten Zagklis, şu şekilde konuştu:

NBA'deki meslektaşlarımın da dile getirdiği gibi, ortada NBA tarafından net bir ilgi var ve FIBA ile devam eden görüşmeler yapılıyor. Elbette THY Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) işleten şirket olan ECA ile de devam eden görüşmelerimiz var ve olmaya devam edecek. Bizim için önemli olan FIBA'nın çok tutarlı bir yaklaşım sergilemesidir. Bu yalnızca basketbol kurallarına ve takvime ilişkin bir mesele değil, milli takımlara ve ulusal liglere saygı gösterilmesi gerektiğiyle ilgili bir konu.

"HERKESİ BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

"NBA Avrupa dememeyi tercih ederim." diyen Zagklis, şu değerlendirmede bulundu:

Çünkü NBA Avrupa zaten mevcut bir şey. NBA'in Avrupa'daki varlığı, dostluk maçları, sezon öncesi maçlar veya sezon içi maçlar gibi bir dizi faaliyetle kendini gösteriyor. Bu, radarımızda olan bir konu. Herkesi bir araya getirmeye çalıştık ama bu mümkün olmadı. Bu nedenle bizim işimiz NBA'deki ortaklarımızla ciddi görüşmeler yapmaya devam etmek.

2028 LOS ANGELES OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA TAKVİM SIKINTISI

Andreas Zagklis, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın farklı bir takvimde başlayacak olmasının sorun oluşturmaması için çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu durumu 3 yıl önce NBA ile birlikte tespit ettiklerini vurgulayan Zagklis, şu değerlendirmede bulundu:

Hem ev sahibi ülke hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gündeme taşıdık. Elemelerin tarihlerini değiştirme şansımız yok çünkü oyuncuların müsait olamamaları nedeniyle daha erken tarihlerde oynayamıyoruz. Daha geç oynanması ise olimpiyatlara çok yakın olur. Mayıs ayında Avrupa liglerini ve diğer ligleri bilgilendirerek takvimlerini ayarlamaları gerektiğini ileteceğiz. NBA takviminde büyük bir değişiklik beklemiyorum ama bir veya iki gün gibi küçük düzenlemelerle ortak bir çözüm bulabiliriz. Bu süreçte en önemli önceliğimiz oyuncuların refahı ve takımların yeterli hazırlık süresine sahip olması.

Zagklis, oyuncuların NBA’e geçişinde, kulüplerin daha yüksek tazminat alabilmesi için sistemin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

2029 EUROBASKET EV SAHİPLİĞİNE YÖNELİK PLANLAR

Andreas Zagklis, 2029 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) ev sahipliğiyle ilgili olarak ise dört farklı grubun, dört farklı ev sahibi ülke tarafından organize edilmesi fikrini desteklediğini aktardı.

Ev sahipliği için ilgi gösteren ülkelere teşekkür eden Zagklis, sözlerini şöyle tamamladı: