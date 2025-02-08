Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 87-84'lük skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: Livingston 14, Wallace 13, Sadık Emir Kabaca 5, Palmer 32, Delgado 4, Young 4, Blumbergs 2, Izundu 13, Buğrahan Tuncer
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 5, Odiase 18, Cavanaugh 10, Bouteille 7, Massinburg 5, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 18, Kenan Sipahi 5
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