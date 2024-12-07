Galatasaray, BOTAŞ deplasmanında galip geldi

Haber Merkezi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde BOTAŞ ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Galatasaray, 73-67'lik skorla kazandı.
SKOR DAĞILIMI
BOTAŞ: Cuic 10, Işık Su Güven 2, Dantas 17, Cave 14, Allen 15, Rana Uçar, Büşra Akbaş 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Melike Yalçınkaya
Galatasaray: Gökşen Fitik 2, Zandalasini 12, Vanloo 15, Li 14, Fraser 13, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz 5, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 3, Derin Erdoğan 2, Holingsvorth 7, Meltem Yıldızhan
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