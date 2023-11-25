Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol karşısında kazandı

ensonhaber.com
Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Galatasaray 70-61'lik skorla kazandı.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, Büyükçekmece Basketbol ise 7. kez mağlup oldu.
Skor dağılımı
Büyükçekmece Basketbol: Reed 17, Ray 9, Upson 13, Bruinsma 6, Perez 4, Leon Harun Apaydın 3, Emircan Koşut 4, Ata Kahraman 3, Yesukan Onar 2, Gani Erdi Gülaslan, Murat Erensoy
Galatasaray: Walden 3, İsmet Akpınar 5, Göksenin Köksal 5, Halilovic 5, Sadık Emir Kabaca 12, De Bost 12, Martin 12, Buğrahan Tuncer 12, Radebaugh 4, Samet Geyik
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış