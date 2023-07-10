Galatasaray, Corey Walden'ı kadrosuna kattı Galatasaray, Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki ABD’li oyun kurucu Corey Walden ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İHA

Galatasaray, gelecek sezon etkili bir kadro kurma yönünde takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Art arda bir çok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son 2 sezondur Bayern Münih’te oynayan 30 yaşındaki ABD’li oyun kurucu Corey Walden’ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

"Formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: