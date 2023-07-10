Galatasaray, Corey Walden'ı kadrosuna kattı

İHA
Galatasaray, gelecek sezon etkili bir kadro kurma yönünde takımı güçlendirmeye devam ediyor.
Art arda bir çok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son 2 sezondur Bayern Münih’te oynayan 30 yaşındaki ABD’li oyun kurucu Corey Walden’ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
"Formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz"
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray Nef 2023-2024 sezonu için sürdürdüğü transfer çalışmalarını son iki sezonda Bayern Münih forması ile izlediğimiz skorer oyun kurucu Corey Walden’ı 1+1 yıllığına kadrosuna katarak sürdürdü. 1,88 m boyundaki tecrübeli oyun kurucu Corey Walden’a Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.