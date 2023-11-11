Galatasaray, Darüşşafaka'ya mağlup oldu Darüşşafaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 75-72 yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Darüşşafaka 75-72'lik skorla kazandı.

Mccormack en skorer isim

Ev sahibi ekipte Mccormack, 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Yeşil-siyahlı takımda Can Korkmaz 13, Rıdvan Öncel ve Rahkman 12'şer ve Muhsin Yaşar ise 10 sayıyla çift haneye ulaştı.

Sarı-kırmızılılarda ise Buğrahan Tuncer 12, Sadık Emir Kabaca 11, Radebaugh ve Halilovic ise 10'ar sayıyla çift haneli skor üretti.

Galatasaray, 4. kez yenildi

Çekişmeli geçen müsabakayı kazanan Darüşşafaka, 7. maçında 5. kez galip geldi. Galatasaray ise 4. kez mağlup oldu.