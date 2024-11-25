Galatasaray derbi maçında Beşiktaş'ı yendi
Haber Merkezi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası dev bir maça sahne oldu.

Aziz Akkaya yönetimindeki Beşiktaş ile Ekrem Memnun'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya geldi.

GALATASARAY GALİP GELDİ

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray, 74-71'lik skorla kazanmayı başardı.

Mücadelenin en skorer ismi ise sarı-kırmızılı ekipte 23 sayı kaydeden Brianna Fraser oldu.

BEŞİKTAŞ, DÖRDÜNCÜ YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Galatasaray, 7'nci galibiyetini alırken; Beşiktaş, 4'üncü kez mağlup oldu.

Beşiktaş, ligin 10'uncu haftasında Tarsus Spor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Danilos Pizza Spor'u ağırlayacak.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Evans 17, Winterburn 16, Elif Bayram 2, Fagbenle 18, Krajisnik 14, Pelin Gülçelik 2, Melek Uzunoğlu 2

Galatasaray: Vanloo 15, Gökşen Fitik 6, Zandalasini 2, Fraser 23, Li 8, Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora, Derin Erdoğan 8, Meltem Yıldızhan, Holingsvorth 4

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Emre Çalışkan
Editor