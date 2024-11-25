Galatasaray derbi maçında Beşiktaş'ı yendi

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası dev bir maça sahne oldu.

Aziz Akkaya yönetimindeki Beşiktaş ile Ekrem Memnun'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya geldi.

GALATASARAY GALİP GELDİ

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray, 74-71'lik skorla kazanmayı başardı.

Mücadelenin en skorer ismi ise sarı-kırmızılı ekipte 23 sayı kaydeden Brianna Fraser oldu.

BEŞİKTAŞ, DÖRDÜNCÜ YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Galatasaray, 7'nci galibiyetini alırken; Beşiktaş, 4'üncü kez mağlup oldu.

Beşiktaş, ligin 10'uncu haftasında Tarsus Spor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Danilos Pizza Spor'u ağırlayacak.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Evans 17, Winterburn 16, Elif Bayram 2, Fagbenle 18, Krajisnik 14, Pelin Gülçelik 2, Melek Uzunoğlu 2

Galatasaray: Vanloo 15, Gökşen Fitik 6, Zandalasini 2, Fraser 23, Li 8, Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora, Derin Erdoğan 8, Meltem Yıldızhan, Holingsvorth 4