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    Galatasaray, Dusan Ristic'i transfer etti

    Galatasaray, son olarak İspanya'da Fuenlabrada forması giyen Sırp pivot Dusan Ristic'i kadrosuna kattı.
    • 28.12.2022 - 16:39
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    Galatasaray, Dusan Ristic'i transfer etti

    Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'da uzun rotasyonuna takviye geldi.

    Sarı-kırmızılılar, Sırp uzun Dusan Ristic’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

    Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:

    “Galatasaray Nef, 213 cm boyundaki uzun oyuncu Dušan Ristić’i kadrosuna ekledi. Son olarak İspanya’nın Fuenlabrada takımının formasını giyen Sırp oyuncu Dušan Ristić’e Galatasaray Nef’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz.”

    Galatasaray, Dusan Ristic i transfer etti #1

    Bu sezon 15.5 sayı ortalamasıyla oynuyor

    2021-22 sezonundan bu yana İspanya’da Fuenlabrada forması giyen Dusan Ristic, bu sezon 12 maçta 15.5 sayı – 6.1 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarına imza attı.

    Galatasaray, Dusan Ristic i transfer etti #2


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