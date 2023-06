Galatasaray efsanesi Işıl Alben kariyerini noktaladı

ensonhaber.com

A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Galatasaray'ın efsane basketbolcusu Işıl Alben, profesyonel sporculuk kariyerini noktaladı.

Işıl Alben, sosyal medya hesabından, "Vakit tamam" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çok güzeldi sahalarda olmak. Tarifi zor duygular. Tüm zorluklarına rağmen çok mutlu oldum, çok keyifli anlar biriktirdim. Geriye dönüp baktığımda, 'Hepsini ben mi yapmışım?' dediğim muhteşem kariyer notlarım oldu. Olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonaları, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası organizasyonlarıyla dolu dolu bir kariyeri geride bırakıyorum. Tüm bu süreç içinde çocukları ve gençleri spor yapmaya, basketbol oynamaya teşvik edebildiysem, ülke sporumuza yeni yeteneklerin katılmasına destek verebildiysem ne mutlu bana.



10 yaşımda başladığım basketbol yaşantıma 27 sene boyunca o kadar çok duygu ve tecrübe sığdı ki... 3 ön çapraz bağ ameliyatı sonrası tekrar sahaya çıkabileceğini özellikle gençlere ispatlamak bunların en kıymetlilerindendi.



Bir sporcu olarak herhalde en çok ilgiye ve sevgiye doyanlardanım. Gururla taşıdığım kulüp ve milli takım formalarıyla hem yurt dışı hem de yurt içinde gittiğim her yerde sayısız izleyiciyle buluştum. Sadece basketbol değil tüm sporseverler tarafından bana yaşatılan sevgi seli her zaman kalbimde olacak.



Ve Galatasaray... 'Çocukluk aşkımsın' diye başlasam herhalde yeterli olur. Bir sporcu için hayalimdeki formayı 13 sezon boyunca giymek, kaptan olmak, ilklere imza atmak, kupalar kaldırmak, taraftarla bütünleşmek tarifsizdi. Ali Sami Yen Bey'in söylediği gibi 'Türk olmayan takımları yenme başarısını' gösterdiğimi düşünüyorum. Galatasaray'ın bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp hep birlikte sevinmesini bilenlerin takımı olduğunu Baba Gündüz'den, bizi sevenlerin üzülmemesi gerektiğini Metin Oktay'dan öğrenip seneler içinde hep bu yollardan gitmeye çalıştım. Formamı her defasında gururla ve hep aynı heyecanla giydim.



Kulübüm ve ekibimle beraber güzel bir jubile sezonu programı yapıyoruz. Beni izleyen, destekleyen herkesle, her şehirle, her organizasyonla çeşitli şekillerde buluşup doya doya vedalaşmak istiyorum.



Kariyerim boyunca çalıştığım tüm başkanlara, yöneticilere, antrenörlere, kondisyonerlere, menajerlere, oyuncu temsilcilerine, sağlık görevlilerine, malzeme sorumlularına, takım arkadaşlarıma, sponsorlara, basın mensuplarına, hakem dostlarıma, basketbol camiasının tüm paydaşlarına ve her daim gücüm olan taraftarlara ve aileme teşekkürlerimi sunarım.