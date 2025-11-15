Galatasaray, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık...

Sarı-kırmızılılarda Başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: