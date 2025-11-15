Galatasaray, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı

- Galatasaray, kadın basketbol takımı başantrenörü Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı.
- Kulüp, bu kararın detaylarını resmi açıklama ile duyurdu.
- Ekrem Memnun'un yerini alacak yeni isim henüz belirlenmedi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık...
Sarı-kırmızılılarda Başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Çağdaş Faktoring’de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun’a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz"