Galatasaray, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 10:53
  • Galatasaray, kadın basketbol takımı başantrenörü Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı.
  • Kulüp, bu kararın detaylarını resmi açıklama ile duyurdu.
  • Ekrem Memnun'un yerini alacak yeni isim henüz belirlenmedi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık...

Sarı-kırmızılılarda Başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring’de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun’a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz"

