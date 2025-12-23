Rafa Silva, derbide de yok!

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, salı günü derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Siyah-beyazlılarda bir süredir devam eden kriz nedeniyle Rafa Silva'nın oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

Ancak Beşiktaş'ta, Rafa Silva'nın Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenmiyor.

FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Ligde 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçında kadroya dahil olan ancak karşılaşmadan önce ısınma bölümünde isteksiz tavırları dikkati çeken Portekizli futbolcu, söz konusu mücadelede süre almamıştı.

Fiziksel olarak hazır olmadığı öğrenilen Rafa Silva için teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından şunları söylemişti:

"Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu?"