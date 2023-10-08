Galatasaray evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 85-81 yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi takım Galatasaray, 85-81'lik skorla kazandı.

Son anlar büyük heyecana sahne oldu

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin sonlarında oyunu dengeleyen ve Samet Geyik'in üç sayılık isabetiyle ilk kez öne geçen (33-30) sarı-kırmızılılar, devre arasına 40-33 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyodu 58-56 önde bitiren ev sahibi takım, son anları başa baş mücadeleye sahne olan müsabakadan 85-81 galip ayrıldı.

Galatasaray, ikide iki yaptı

Sarı-kırmızılılarda Walden, 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte Russell'ın 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Galatasaray Ekmas, ikide iki yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise ilk yenilgisini yaşadı.

Öte yandan müsabakayı Galatasaray Kulübünün Başkanı Dursun Özbek ve İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.