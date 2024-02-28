Galatasaray, Karahan Efeoğlu’nu renklerine bağladı

İHA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, yeni transferini resmen duyurdu.

Yakup Sekizkök'ün çalışırdığı sarı-kırmızılılar, Anadolu Efes altyapısında yetişen 2004 doğumlu genç basketbolcu Karahan Efeoğlu’nun kadroya katıldığını duyurdu.

"Parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz"

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Ekmas, 203 cm boyunda ve uzun forvet pozisyonunda oynayan 2004 doğumlu genç oyuncu Karahan Efeoğlu ile 2024-25 sezonu sonuna sürecek sözleşmeye imza attı. Son olarak geçtiğimiz yıl 2023’ün yaz aylarında eğitim ve basketbol kariyerini sürdürmek üzere Amerikan NCAA Ligi takımlarından University of Utah’a transfer olan Karahan Efeoğlu’na Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.