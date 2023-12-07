Galatasaray, Klemen Prepelic'i renklerine bağladı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Zvezdan Mitrovic yönetimindeki Galatasaray, kadrosuna bir takviye gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, Klemen Prepelic'i transfer etti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 191 cm boyundaki şutör oyun kurucu ile 2024-25 sezonu opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Milli takım forması da giyiyor
Klemen Prepelic, 2020 yılından itibaren 3 sezon boyunca Valencia forması ile THY Avrupa Ligi'nde yer aldı ve sezon başında ülkesinin takımlarından Cedevita Olimpija’ya transfer oldu.
31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Slovenya Milli Takımı’nda da forma giyiyor.
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