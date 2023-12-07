Galatasaray, Klemen Prepelic'i renklerine bağladı Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Slovenyalı oyun kurucu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Zvezdan Mitrovic yönetimindeki Galatasaray, kadrosuna bir takviye gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Klemen Prepelic'i transfer etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 191 cm boyundaki şutör oyun kurucu ile 2024-25 sezonu opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Milli takım forması da giyiyor

Klemen Prepelic, 2020 yılından itibaren 3 sezon boyunca Valencia forması ile THY Avrupa Ligi'nde yer aldı ve sezon başında ülkesinin takımlarından Cedevita Olimpija’ya transfer oldu.

31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Slovenya Milli Takımı’nda da forma giyiyor.