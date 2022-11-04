- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Galatasaray NEF - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray NEF - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçları ile devam ediyor. 6. haftanın açılış maçında Galatasaray NEF ile Tofaş bugün kozlarını paylaşacak..
- 04.11.2022 - 13:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta açılış maçında Galatasaray NEF sahasında Tofaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Galatasaray NEF yeni sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Sarı kırmızılı ekip oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 12. sırada yer alıyor. Tofaş ise oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanmaya başardı. Tofaş ligde ikinci sırada yer alıyor.
Peki, Galatasaray NEF - Tofaş basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın merak edilen bilgileri.
Galatasaray NEF - Tofaş maçı ne zaman?
Galatasaray NEF - Tofaş maçı 4 Kasım Cuma (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.