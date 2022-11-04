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Galatasaray NEF - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray NEF - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçları ile devam ediyor. 6. haftanın açılış maçında Galatasaray NEF ile Tofaş bugün kozlarını paylaşacak..