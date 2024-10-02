Galatasaray, Rasta Vechta'yı mağlup etti Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 yendi.

Haber Merkezi

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Almanya temsilcisi Rasta Vechta'yı 103-91'lik skorla mağlup etti.

MAÇIN EN SKORER İSMİ LIVINGSTON OLDU

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın hakemliğini Portekizli Paulo Marques ile Polonyalı Michal Proc ve Dariusz Zapolski yaptı.

Galatasaray'da Livingston 21 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Delgado 14, Palmer ise 14 sayı kaydetti. Efianayi 12 sayı ile katkı sağlarken, Göksenin Köksal ise 3 sayıda kaldı.

Cummings 9, Blumbergs 8, Sadık Emir Kabaca 7, Izundu 8, Can Korkmaz 5, Samet Geyik 2 ve Yaman Alişan da 2 sayı ile galibiyette pay sahibi oldular.

Rasta Vechta cephesinde ise Gardner 18, Robinson 17 ve Randolph 14 sayı ile öne çıkan isimlerdi.

Campbell 12 sayı ile takımına katkıda bulunurken, Grunloh da 12 sayı ile çift haneleri gördü. Sherfield 10 sayı üretirken, Aminu 3, Van Slooten 1, Pandi 2 ve Cozart 2 sayı kaydetti.

GALATASARAY, FARKI KORUYARAK GALİP GELDİ

Maçın ilk periyodunu 30-13 gibi rahat bir skorla önde kapatan Galatasaray, devreyi de 56-33 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı koruyan sarı-kırmızılılar, son periyotta rakibinin farkı azaltmasına rağmen 103-91'lik skorla sahadan galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'dan Sadık Emir Kabaca, maçın 39. dakikasında beş faulle oyun dışı kaldı.