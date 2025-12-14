Abone ol: Google News

Galatasaray'dan Çanakkale Belediyespor'a 32 sayılık fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 96-64 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 17:51
  • Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çanakkale Belediyespor'u deplasmanda 96-64 yendi.
  • Maç, Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynandı.
  • Galatasaray, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 96-64'lük skorla konuk takım Galatasaray oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Barış Turgut, Sezer Bor, Rahmi Güner

Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 6, Dilara Tongar 9, Elif Emirtekin 10, Simge Tokmak 10, Başak Altunbey 12, Saliha Mandıracı 15, Nisa Yalçın 2

Galatasaray: Smalls 6, Sude Yılmaz 7, Ayşe Cora Yamaner 9, Derin Erdoğan 16, Johannes 12, Kuier 13, Williams 11, Oblak 5, Gökşen Fitik 2, Elif Bayram 9, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Gül 3

1. Periyot: 16-26

Devre: 27-48

3. Periyot: 39-67

