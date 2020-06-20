Galatasaray'dan Kobe Bryant sürprizi

Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle tribüne karton taraftar yerleştiren Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant'ı da unutmadı.

NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden Kobe Bryant, Kaliforniya eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında ocak ayında geçirdiği helikopter kazasında, kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak devam eden Süper Lig'de, tribünlere karton taraftarlar yerleştiren Galatasaray, NBA'in efsane yıldızını da unutmadı...

KOBE, G.SARAY TRİBÜNLERİNDE

Sarı-kırmızılı kulüp, Kobe Bryant'ın bir fotoğrafını da Türk Telekom Stadı'na yerleştirdi.

STADI ZİYARET ETMİŞTİ

2011 yılında Türk Telekom Stadı'na ziyarette bulunan Kobe, oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim'le tanışmış, "Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım" demişti.