Galatasaray'dan Türk Telekom deplasmanında kritik galibiyet Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Türk Telekom'u 92-90 yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Türk Telekom ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabaka büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kıran kırana geçen maçta kazanan 92-90'lık skorla Galatasaray oldu.

Türk Telekom, ilk yarıyı geride bitirdi

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, 15-0'lık seri yakalayarak mücadelenin ilk 5 dakikasını 19-5 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, ilk çeyreği 30-21 önde tamamladı.

İkinci periyodun başlarında daha etkili oynayan Galatasaray, 12. dakikada farkı 4 sayıya (32-28) indirdi. Geri kalan dakikalarda her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, son dakikaları daha iyi oynayan Galatasaray, soyunma odasına 51-49 önde gitti.

Galatasaray, maçtan galip ayrıldı

Üçüncü periyoda 7 sayılık (51-58) seriyle başlayan Galatasaray'a, Türk Telekom 7 sayıyla karşılık verirken mücadelenin 25. dakikası 58-58 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra dış atışlarda etkinliği artıran konuk ekip, 28. dakikayı 66-59 önde geçerken, mücadelenin üçüncü çeyreği Galatasaray'ın 70-65 üstünlüğüyle sona erdi.

Final periyoduna her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başlarken, konuk ekip, mücadelenin 35. dakikasını 81-78 önde geçti. İki takım da hücumda etkili oyununu sürdürürken, son dakikaya kadar çekişmeli geçen mücadeleyi Galatasaray, 92-90 kazandı.