Gaziantep Basketbol, Galatasaray karşısında kazandı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Galatasaray'ı 96-78 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Gaziantep Basketbol ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 96-78'lik skorla ev sahibi Gaziantep Basketbol oldu.

Gaziantep temsilcisi bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 14. kez mağlup oldu.

Gaziantep Basketbol, maç başında farkı açtı

Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Frankamp, Dotson ve Egbunu'nun etkili performansıyla ilk periyodu 27-14 üstün geçti.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Gaziantep Basketbol, hücumda topu kötü kullanan ve iyi savunma yapamayan Galatasaray karşısında 18. dakikada farkı 20 sayıya (46-26) çıkardı. Gaziantep temsilcisi, soyunma odasına da 48-31 önde gitti.

Gaziantep ekibi, 18 sayı farkla kazandı

Müsabakanın ikinci yarısına hem hücum hem de savunmada baskılı başlayan Galatasaray, üst üste bulduğu basketlerle 26. dakikada tamamlanırken, farkı 4 sayıya (55-51) indirdi. Egbunu'nun boyalı alandaki basketleriyle rakibinin hızını kesen Gaziantep Basketbol, son periyoda da 63-58 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Dotson ve Can Uğur Öğüt ile skor bulan Gaziantep, 34. dakikada farkı 11 sayıya (74-63) çıkardı.

Caloiaro'nun bireysey çabasıyla oyunda kalmaya çalışan Galatasaray karşısında dış atışlardan üst üste basketler bulan Gaziantep Basketbol, son iki dakikaya 87-75 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Gaziantep ekibi, müsabakadan 96-78 galip ayrıldı.